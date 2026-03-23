Une semaine de vacances à gagner chaque matin sur ICI Gironde

Ce dispositif repose sur une activation antenne quotidienne, avec un principe clair : 5 jours, 5 gagnants, 5 séjours en famille. Chaque jour, un auditeur est sélectionné pour remporter un séjour, créant un rendez-vous récurrent sur l’antenne. Cette mécanique s’inscrit dans une logique de fidélisation, en installant une temporalité courte et identifiable pour les auditeurs.

Le jeu est diffusé du lundi au vendredi dans la tranche matinale "ICI Matin", entre 06h et 09h. Les auditeurs sont invités à participer au jeu intitulé "Canelé ou pas Canelé", présenté comme un dispositif 100% Girondin. Cette intégration dans une tranche à forte audience permet de maximiser la visibilité du jeu tout en s’appuyant sur les habitudes d’écoute du matin, un moment stratégique pour les stations de radio.