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Lundi 15 Juin 2026 - 08:10

RCA La Radio s'associe une nouvelle fois au Point pour son édition spéciale Nantes


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RCA La Radio annonce sa participation à une nouvelle édition spéciale de l'hebdomadaire Le Point consacrée à Nantes. Disponible en kiosque depuis le 11 juin, ce numéro marque la troisième collaboration entre la station et le magazine d'information. L'édition revient sur plusieurs enjeux majeurs de la métropole nantaise à travers des entretiens, des enquêtes et des analyses consacrés à l'actualité locale, dans la continuité du positionnement de proximité revendiqué par la radio.



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RCA La Radio souligne que ce troisième partenariat avec Le Point s'inscrit dans la continuité de sa mission d'information de proximité. La station indique poursuivre son engagement en faveur de la mise en lumière des acteurs, des initiatives et des grands enjeux du territoire nantais. Pour le média, cette nouvelle collaboration illustre la relation de confiance développée au fil des années avec l'hebdomadaire. RCA La Radio estime également que cette présence dans le numéro spécial Nantes confirme son ancrage local et son rôle dans le traitement de l'information de proximité au sein de la métropole.
Cette troisième participation à l'édition spéciale du Point consacrée à Nantes intervient alors que la station poursuit sa stratégie éditoriale centrée sur l'actualité locale et les sujets qui structurent la vie du territoire.

Tags : Nantes, RCA La Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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