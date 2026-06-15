RCA La Radio s'associe une nouvelle fois au Point pour son édition spéciale Nantes

RCA La Radio souligne que ce troisième partenariat avec Le Point s'inscrit dans la continuité de sa mission d'information de proximité. La station indique poursuivre son engagement en faveur de la mise en lumière des acteurs, des initiatives et des grands enjeux du territoire nantais. Pour le média, cette nouvelle collaboration illustre la relation de confiance développée au fil des années avec l'hebdomadaire. RCA La Radio estime également que cette présence dans le numéro spécial Nantes confirme son ancrage local et son rôle dans le traitement de l'information de proximité au sein de la métropole.

Cette troisième participation à l'édition spéciale du Point consacrée à Nantes intervient alors que la station poursuit sa stratégie éditoriale centrée sur l'actualité locale et les sujets qui structurent la vie du territoire.