Jet FM célébrera ses 40 ans lors d’une soirée de soutien

Jet FM célébrera ses 40 ans le samedi 4 juillet lors d’une soirée de soutien organisée au Petit Café de Rezé de 16h à 1h. La radio associative nantaise, qui émet sur le 91.2, réunira auditeurs, bénévoles et artistes autour d’une programmation mêlant concerts, émissions performées, archives radiophoniques, DJ sets et créations sonores. Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment "Le bruit sur la langue", présenté comme un jeu radiophonique performé, ainsi que "Dis moi qui tu fréquentes", une création de hypernerveux construite autour de "40 ans, 40 archives, 40 minutes, par 3 fois 40 heures semaine hypernerveuses".

La soirée accueillera également Deep Electronic Sound, Ti, ANTEPOP, Twin Mix, Eutexie, Jawbreaker et Philippe Main d’œuvre.