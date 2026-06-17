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Mercredi 17 Juin 2026 - 08:40

Jet FM célébrera ses 40 ans lors d’une soirée de soutien


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Jet FM célébrera ses 40 ans le samedi 4 juillet au Petit Café de Rezé lors d’une soirée de soutien organisée de 16h à 1h. La radio associative nantaise réunira concerts, émissions performées, archives radiophoniques, DJ sets et créations sonores. Accessible à prix libre, l’événement mettra à l’honneur l’univers de la radio et de l’audio qui accompagne la station depuis quatre décennies.



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Jet FM célébrera ses 40 ans le samedi 4 juillet lors d’une soirée de soutien organisée au Petit Café de Rezé de 16h à 1h. La radio associative nantaise, qui émet sur le 91.2, réunira auditeurs, bénévoles et artistes autour d’une programmation mêlant concerts, émissions performées, archives radiophoniques, DJ sets et créations sonores. Parmi les rendez-vous annoncés figurent notamment "Le bruit sur la langue", présenté comme un jeu radiophonique performé, ainsi que "Dis moi qui tu fréquentes", une création de hypernerveux construite autour de "40 ans, 40 archives, 40 minutes, par 3 fois 40 heures semaine hypernerveuses".
La soirée accueillera également Deep Electronic Sound, Ti, ANTEPOP, Twin Mix, Eutexie, Jawbreaker et Philippe Main d’œuvre. 

Une offre de restauration sera proposée sur place. L’entrée se fera à prix libre et les recettes seront reversées à l’association Jet FM 91.2.

Tags : anniversaire, Jet FM, Nantes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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