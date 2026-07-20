Pour ses 30 ans, Radio Plus prépare quatre jours de festivités à Douvrin

Radio Plus fêtera ses 30 ans à l'occasion du FestiPlus, organisé du 8 au 11 octobre 2026 à la salle Lirdeman de Douvrin. Pour cet anniversaire, la radio réunira pendant quatre jours auditeurs, partenaires et acteurs du territoire autour d'une programmation mêlant radio, culture et convivialité. L'équipe indique que le programme complet reste encore en préparation et sera dévoilé début août. Les premières informations confirment toutefois que plusieurs rendez-vous sont déjà prévus afin de célébrer les trois décennies de la station.

Au-delà des animations culturelles, Radio Plus mettra en avant son activité radiophonique avec des émissions spéciales en public, des conférences, des débats ainsi que des rencontres avec des journalistes. Le festival proposera également du théâtre, des expositions, des concerts, des tributes et de nombreuses animations répartis sur les quatre journées.