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Lundi 20 Juillet 2026 - 11:55

Pour ses 30 ans, Radio Plus prépare quatre jours de festivités à Douvrin


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Radio Plus célébrera ses 30 ans à l'automne 2026 avec le FestiPlus, organisé du 8 au 11 octobre à la salle Lirdeman de Douvrin. La radio associative des Hauts-de-France prépare quatre journées d'animations, d'émissions en public, de rencontres et de spectacles. Si le programme complet sera dévoilé début août, plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà annoncés pour marquer cet anniversaire.



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Radio Plus fêtera ses 30 ans à l'occasion du FestiPlus, organisé du 8 au 11 octobre 2026 à la salle Lirdeman de Douvrin. Pour cet anniversaire, la radio réunira pendant quatre jours auditeurs, partenaires et acteurs du territoire autour d'une programmation mêlant radio, culture et convivialité. L'équipe indique que le programme complet reste encore en préparation et sera dévoilé début août. Les premières informations confirment toutefois que plusieurs rendez-vous sont déjà prévus afin de célébrer les trois décennies de la station. 
Au-delà des animations culturelles, Radio Plus mettra en avant son activité radiophonique avec des émissions spéciales en public, des conférences, des débats ainsi que des rencontres avec des journalistes. Le festival proposera également du théâtre, des expositions, des concerts, des tributes et de nombreuses animations répartis sur les quatre journées.

Trente ans au service de la proximité

Créée en 1996, Radio Plus rappelle qu'elle est une radio associative d'utilité sociale. Depuis trente ans, elle accompagne les habitants des Hauts-de-France, donne la parole aux acteurs du territoire, valorise les initiatives locales et défend une information de proximité, libre et accessible à tous.
La station souligne également le rôle de ses bénévoles, de ses salariés, de ses partenaires et de ses milliers d'auditeurs fidèles dans le développement de ce média de proximité. "Ces 30 ans, c'est avant tout votre anniversaire. Celui d'une radio qui informe, rassemble, accompagne les associations, met en lumière les talents locaux et crée du lien entre les habitants."

Rendez-vous du 8 au 11 octobre 2026

Le FestiPlus se déroulera les 8, 9, 10 et 11 octobre 2026 à la salle Lirdeman de Douvrin. Les auditeurs pourront suivre les prochaines annonces sur Radio Plus 104.3 FM, en DAB+, ainsi que sur les réseaux sociaux et le site internet de la station, où le programme officiel sera dévoilé début août.
Radio Plus est adhérente au Syndicat National des Radios Libres (SNRL), à la FRANF et à Medianord.

Tags : anniversaire, Douvrin, proximité, Radio Plus



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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