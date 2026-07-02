Le 250e anniversaire des États-Unis offre un nouveau terrain d'expression aux radios locales €

Les auditeurs les plus fidèles à la radio sont aussi ceux qui déclarent le plus fortement accorder de l'importance au patriotisme et au sens du sacrifice. Cette adhésion progresse avec l'âge, passant de 50% chez les 15-29 ans à 79% chez les 81 ans et plus, contre 61% pour l'ensemble des auditeurs intensifs. Source : MRI-Simmons, USA 2026 Winter Trending Topics ; Katz Radio Group
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