Le 250e anniversaire des États-Unis offre un nouveau terrain d'expression aux radios locales €

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Les auditeurs les plus fidèles à la radio sont aussi ceux qui déclarent le plus fortement accorder de l'importance au patriotisme et au sens du sacrifice. Cette adhésion progresse avec l'âge, passant de 50% chez les 15-29 ans à 79% chez les 81 ans et plus, contre 61% pour l'ensemble des auditeurs intensifs. Source : MRI-Simmons, USA 2026 Winter Trending Topics ; Katz Radio Group
Les auditeurs les plus fidèles à la radio sont aussi ceux qui déclarent le plus fortement accorder de l'importance au patriotisme et au sens du sacrifice. Cette adhésion progresse avec l'âge, passant de 50% chez les 15-29 ans à 79% chez les 81 ans et plus, contre 61% pour l'ensemble des auditeurs intensifs. Source : MRI-Simmons, USA 2026 Winter Trending Topics ; Katz Radio Group
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Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026

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