"La Dictée En Gare" de France Culture fait étape à Dieppe

"La Dictée En Gare" poursuit son Tour de France 2026 avec une nouvelle halte en Normandie. Ce mercredi 17 juin, France Culture et SNCF Gares & Connexions investiront le hall de la gare de Dieppe pour la quatrième étape de l'année. Organisée avec le soutien de la Ville de Dieppe, cette édition s'inscrit dans les célébrations consacrées aux 90 ans des congés payés et du Front populaire, un anniversaire que la commune met à l'honneur tout au long de l'été.

Les participants seront invités à se confronter à des textes issus de la littérature française, sélectionnés en lien avec l'esprit des congés payés et l'élan social du Front populaire de 1936. Comme lors des précédentes étapes, l'événement reste accessible à tous les publics et ne nécessite aucune réservation préalable.