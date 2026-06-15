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Lundi 15 Juin 2026 - 06:50

"La Dictée En Gare" de France Culture fait étape à Dieppe


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France Culture et SNCF Gares & Connexions poursuivent l'édition 2026 de "La Dictée En Gare" avec une quatrième étape organisée ce 17 juin dans le hall de la gare de Dieppe. Soutenu par la Ville de Dieppe, l'événement mettra à l'honneur les 90 ans des congés payés et du Front populaire à travers une sélection de textes de la littérature française. Ouverte à tous sans réservation, cette nouvelle rencontre sera animée par Rachid Santaki et proposera cinq sessions tout au long de la journée.


Une précédente édition de "La Dictée En Gare" organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions à Poitiers. Crédit photo : Mathieu Delmestre - SNCF Gares & Connexions.
Une précédente édition de "La Dictée En Gare" organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions à Poitiers. Crédit photo : Mathieu Delmestre - SNCF Gares & Connexions.

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"La Dictée En Gare" poursuit son Tour de France 2026 avec une nouvelle halte en Normandie. Ce mercredi 17 juin, France Culture et SNCF Gares & Connexions investiront le hall de la gare de Dieppe pour la quatrième étape de l'année. Organisée avec le soutien de la Ville de Dieppe, cette édition s'inscrit dans les célébrations consacrées aux 90 ans des congés payés et du Front populaire, un anniversaire que la commune met à l'honneur tout au long de l'été.
Les participants seront invités à se confronter à des textes issus de la littérature française, sélectionnés en lien avec l'esprit des congés payés et l'élan social du Front populaire de 1936. Comme lors des précédentes étapes, l'événement reste accessible à tous les publics et ne nécessite aucune réservation préalable.

Cinq rendez-vous proposés dans le hall de la gare

Animée par Rachid Santaki, cette édition dieppoise se déroulera de 11h à 16h dans le hall de la gare. Cinq sessions seront proposées au cours de la journée, à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. À travers cette opération menée conjointement par France Culture et SNCF Gares & Connexions, la radio poursuit son dispositif de rencontres culturelles hors les murs en allant à la rencontre des voyageurs et des habitants dans les gares françaises.
Cette quatrième étape de l'année s'inscrit dans le cadre du Tour de France 2026 de la Dictée En Gare, qui continue de faire circuler la langue française et la littérature dans des lieux de passage du quotidien tout en s'appuyant sur des thématiques patrimoniales et historiques.

Tags : Dieppe, France Culture, Normandie, proximité, Rachid Santaki, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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