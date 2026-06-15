"La Dictée En Gare" de France Culture fait étape à Dieppe

Une précédente édition de "La Dictée En Gare" organisée par France Culture et SNCF Gares & Connexions à Poitiers. Crédit photo : Mathieu Delmestre - SNCF Gares & Connexions.
Vous aimerez aussi
-
ICI confie sa nouvelle tranche de la mi-journée à Enora Malagré
-
Radio France mise sur la proximité avec "Une école de la radio"
-
Radio France capte 48% des téléchargements de podcasts en France
-
France Inter retrace l’histoire des Bleus en six épisodes
-
Le chanteur rouennais Keen’V partage sa playlist estivale sur ICI Normandie
"La Dictée En Gare" poursuit son Tour de France 2026 avec une nouvelle halte en Normandie. Ce mercredi 17 juin, France Culture et SNCF Gares & Connexions investiront le hall de la gare de Dieppe pour la quatrième étape de l'année. Organisée avec le soutien de la Ville de Dieppe, cette édition s'inscrit dans les célébrations consacrées aux 90 ans des congés payés et du Front populaire, un anniversaire que la commune met à l'honneur tout au long de l'été.
Les participants seront invités à se confronter à des textes issus de la littérature française, sélectionnés en lien avec l'esprit des congés payés et l'élan social du Front populaire de 1936. Comme lors des précédentes étapes, l'événement reste accessible à tous les publics et ne nécessite aucune réservation préalable.
Les participants seront invités à se confronter à des textes issus de la littérature française, sélectionnés en lien avec l'esprit des congés payés et l'élan social du Front populaire de 1936. Comme lors des précédentes étapes, l'événement reste accessible à tous les publics et ne nécessite aucune réservation préalable.
Cinq rendez-vous proposés dans le hall de la gare
Animée par Rachid Santaki, cette édition dieppoise se déroulera de 11h à 16h dans le hall de la gare. Cinq sessions seront proposées au cours de la journée, à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h. À travers cette opération menée conjointement par France Culture et SNCF Gares & Connexions, la radio poursuit son dispositif de rencontres culturelles hors les murs en allant à la rencontre des voyageurs et des habitants dans les gares françaises.
Cette quatrième étape de l'année s'inscrit dans le cadre du Tour de France 2026 de la Dictée En Gare, qui continue de faire circuler la langue française et la littérature dans des lieux de passage du quotidien tout en s'appuyant sur des thématiques patrimoniales et historiques.
Cette quatrième étape de l'année s'inscrit dans le cadre du Tour de France 2026 de la Dictée En Gare, qui continue de faire circuler la langue française et la littérature dans des lieux de passage du quotidien tout en s'appuyant sur des thématiques patrimoniales et historiques.