Radio Contact clôture sa chasse aux Boules de Cristal avec une 10e édition

Depuis 2016, la chasse aux "Boules de Cristal" a progressivement structuré une communauté d’auditeurs engagés autour de ce rendez-vous. Chaque édition repose sur une articulation entre l’antenne et les relais digitaux, permettant d’étendre la portée des contenus et de favoriser l’interaction. Ce dispositif a contribué à faire émerger des usages participatifs autour de la radio, avec des auditeurs prêts à parcourir plusieurs kilomètres à partir d’indices diffusés. David Antoine souligne cette dimension avec un souvenir précis : "Un petit garçon de 4 ans cherchait les Boules avec sa maman sans succès. Elle m’a demandé où en acheter une… Elle en a caché une pour lui. Je me souviens de son sourire dans la voiture, il était tellement fier de l’avoir trouvée."

Cette 10e édition marque ainsi la fin d’un dispositif installé dans la durée, avec une dernière séquence qui clôt un chapitre du 15/19.