Radio Contact clôture sa chasse aux Boules de Cristal avec une 10e édition

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Depuis lundi, Radio Contact organise la 10e et dernière édition de sa chasse aux "Boules de Cristal", un dispositif qui s’inscrit dans la durée depuis 2016. Porté par David Antoine et l’équipe du 15/19, ce jeu repose sur une diffusion d’indices à l’antenne et sur les réseaux, invitant les auditeurs à prolonger l’expérience radio sur les environnements digitaux.
Le principe reste inchangé pour cette édition finale avec six boules dissimulées dans des lieux publics accessibles, une septième attribuée par SMS et 2 500 euros de cadeaux par découverte. Les sept gagnants participent ensuite à un tirage final pour tenter de remporter une voiture. Ce dispositif s’appuie sur une mobilisation récurrente de milliers d’auditeurs en Wallonie et à Bruxelles, transformant ces territoires en terrain d’enquête à partir de contenus diffusés à la radio.
Le principe reste inchangé pour cette édition finale avec six boules dissimulées dans des lieux publics accessibles, une septième attribuée par SMS et 2 500 euros de cadeaux par découverte. Les sept gagnants participent ensuite à un tirage final pour tenter de remporter une voiture. Ce dispositif s’appuie sur une mobilisation récurrente de milliers d’auditeurs en Wallonie et à Bruxelles, transformant ces territoires en terrain d’enquête à partir de contenus diffusés à la radio.
Depuis 2016, la chasse aux "Boules de Cristal" a progressivement structuré une communauté d’auditeurs engagés autour de ce rendez-vous. Chaque édition repose sur une articulation entre l’antenne et les relais digitaux, permettant d’étendre la portée des contenus et de favoriser l’interaction. Ce dispositif a contribué à faire émerger des usages participatifs autour de la radio, avec des auditeurs prêts à parcourir plusieurs kilomètres à partir d’indices diffusés. David Antoine souligne cette dimension avec un souvenir précis : "Un petit garçon de 4 ans cherchait les Boules avec sa maman sans succès. Elle m’a demandé où en acheter une… Elle en a caché une pour lui. Je me souviens de son sourire dans la voiture, il était tellement fier de l’avoir trouvée."
Cette 10e édition marque ainsi la fin d’un dispositif installé dans la durée, avec une dernière séquence qui clôt un chapitre du 15/19.
Cette 10e édition marque ainsi la fin d’un dispositif installé dans la durée, avec une dernière séquence qui clôt un chapitre du 15/19.