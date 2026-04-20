NRJ propose une expérience exclusive avec Julien Lieb à Orléans

Vous aimerez aussi
-
Une auditrice remporte 4 080 € grâce au jeu antenne de Toulouse FM
-
Radio Contact clôture sa chasse aux Boules de Cristal avec une 10e édition
-
NRJ mise sur les stars mondiales pour incarner sa nouvelle campagne
-
NRJ réunit 12 artistes pour un concert gratuit à Compiègne
-
Plus de 33 millions de téléchargements en mars 2026 selon l'ACPM
NRJ met en place une opération à destination de ses auditeurs à Orléans en proposant un cours de danse avec Julien Lieb au Centre Chorégraphique National d’Orléans. L’événement repose sur une mécanique de sélection permettant à quelques auditeurs de participer à cette expérience et de rejoindre la “team Julien Lieb” pour apprendre une chorégraphie conçue spécifiquement pour l’occasion.
Pour participer, les auditeurs sont invités à écouter NRJ Orléans, à se rendre sur les réseaux sociaux de la station et à consulter le site nrj.fr. Ce dispositif illustre une stratégie combinant diffusion linéaire et relais digitaux, afin de maximiser les points de contact avec l’audience et de favoriser l’engagement.
Révélé en 2023, Julien Lieb a été récompensé aux NRJ Music Awards 2025 en tant que "Révélation masculine francophone de l’année". Il s’appuie sur des titres comme "Encore une fois", "Le jeu" et "Autrement", qui contribuent à sa visibilité auprès du public et à son intégration dans la programmation musicale.