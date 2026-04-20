NRJ propose une expérience exclusive avec Julien Lieb à Orléans

NRJ met en place une opération à destination de ses auditeurs à Orléans en proposant un cours de danse avec Julien Lieb au Centre Chorégraphique National d’Orléans. L’événement repose sur une mécanique de sélection permettant à quelques auditeurs de participer à cette expérience et de rejoindre la “team Julien Lieb” pour apprendre une chorégraphie conçue spécifiquement pour l’occasion.

Pour participer, les auditeurs sont invités à écouter NRJ Orléans, à se rendre sur les réseaux sociaux de la station et à consulter le site nrj.fr. Ce dispositif illustre une stratégie combinant diffusion linéaire et relais digitaux, afin de maximiser les points de contact avec l’audience et de favoriser l’engagement.

