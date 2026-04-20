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Lundi 20 Avril 2026 - 14:15

NRJ propose une expérience exclusive avec Julien Lieb à Orléans


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NRJ organise à Orléans une opération spéciale offrant à ses auditeurs la possibilité de participer à un cours de danse avec Julien Lieb, révélé en 2023 et sacré "Révélation masculine francophone de l’année" aux NRJ Music Awards 2025. L’initiative s’appuie sur plusieurs points de contact pour faire participer le public local.


NRJ propose une expérience exclusive avec Julien Lieb à Orléans

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NRJ met en place une opération à destination de ses auditeurs à Orléans en proposant un cours de danse avec Julien Lieb au Centre Chorégraphique National d’Orléans. L’événement repose sur une mécanique de sélection permettant à quelques auditeurs de participer à cette expérience et de rejoindre la “team Julien Lieb” pour apprendre une chorégraphie conçue spécifiquement pour l’occasion.
Pour participer, les auditeurs sont invités à écouter NRJ Orléans, à se rendre sur les réseaux sociaux de la station et à consulter le site nrj.fr. Ce dispositif illustre une stratégie combinant diffusion linéaire et relais digitaux, afin de maximiser les points de contact avec l’audience et de favoriser l’engagement.


Révélé en 2023, Julien Lieb a été récompensé aux NRJ Music Awards 2025 en tant que "Révélation masculine francophone de l’année". Il s’appuie sur des titres comme "Encore une fois", "Le jeu" et "Autrement", qui contribuent à sa visibilité auprès du public et à son intégration dans la programmation musicale.

Tags : jeu, NRJ, Orléans



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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