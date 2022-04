Une audience historique pour France Culture

Le week-end continue d’attirer de nouveaux auditeurs. Ils sont 106 000 de plus en un an à suivre les programmes d’analyse et de décryptage de l’actualité. Par ailleurs, France Culture enregistre une audience en augmentation sur les cibles jeunes (CSP- et en régions). Les nouveaux auditeurs de France Culture sont de plus en plus nombreux en régions, 236 000 supplémentaires en un an. Sur la cible CSP-, France Culture progresse de 38%. L’audience de France Culture continue de se rajeunir avec 63 000 nouveaux auditeurs sur la tranche 13-34 ans (+ 34% en un an).