Une Masterclass Pôle Emploi au Salon de la Radio

Plusieurs rencontres se succèderont les 25 et 26 janvier. Une occasion unique pour les professionnels de rencontrer plusieurs figures de la radio française et de partager ses expériences. Cette Masterclass "spéciale radio", préparée par Jason Robert et Lila Ghanem, accueillera le jeudi 25 janvier à 10h30 Marie-Christine Saragosse (M2), PDG de France Médias Monde pour un "Focus sur le groupe et ses entités". Le même jour, Gaël Sanquer (M3), Directeur Général des Antennes de NRJ Group puis Stéphane Bosc (M4), Directeur Délégué de RFM s'exprimeront à respectivement 13h00 et 15h00.

Le lendemain, vendredi 26 janvier, cette Masterclass accueillera à 10h30 Jean-Eric Valli (M5) Président des Indés Radios pour un "Focus sur les indés Radios et les 130 radios indépendantes qu’elles représentent. À 15h, Frank Lanoux (M6), Directeur Général Adjoint SFR Médias prendra le relai avant de céder sa place à Vincent Soulet (M7), Producteur exécutif à Chérie pour une discussion autour des coulisses de la matinale de Chérie.