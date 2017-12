Un traitement de son 5 bandes intégré sur l’Ecreso FM 5kW/10kW

Désormais, l'émetteur Ecreso FM 5kW/10kW inclut un traitement de son intégré et de nombreuses autres fonctionnalités. Cette nouvelle option 5 bandes offre un élargisseur et limiteur stéréo, un égaliseur, un traitement des basses et des aigües, un traitement 5 bandes, un limiteur 5 bandes et différents presets audio.