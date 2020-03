Un podcast à couper le souffle : la saison 2 de "Noises"

La saison 2 de " Noises ", anthologie en son binaural et élue podcast de l’année lors du Salon de la Radio et de l'Audio Digital 2020, produite par Bababam, studio et agence de production de podcasts, est diffusée en exclusivité sur la plateforme Sybel depuis le mois de février. L’expérience sonore en 3D place l’auditeur au centre de l’intrigue et permet une écoute à donner des frissons, "comme si on y était"... Chaque vendredi, un nouvel épisode est mis en ligne. Lancé en Février 2019, comparé à "Black Mirror" par Télérama et salué par Apple comme un des meilleurs podcasts de l'année, "Noises" est une anthologie en son binaural, technique d’enregistrement hyper-réaliste qui restitue l'écoute naturelle en trois dimensions.Avec plus de 350 000 écoutes, la saison 1 a été clôturée en beauté avec un dixième épisode d'aventures avec dans les rôles principaux Blandine Bellavoir, Bruno Sanches et Thierry Frémont.