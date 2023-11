Un podcast France Culture adapté en bande dessinée

Enquête, thriller, Histoire… Voilà une épopée haletante sur la mystérieuse Division Charlemagne menée par une jeune journaliste : Claire Praslin. L'historienne se lance dans une étrange chasse à l’homme et poursuit les fantômes de la Seconde Guerre mondiale jusque dans une Europe de l’Est en pleine mutation. Le récit met notamment en avant le rôle des femmes en temps de guerre.La bande dessinée, adaptée d'un podcast (à écouter ICI ), est disponible à la vente depuis ce 23 novembre aux Éditions Radio France. Elle a été scénarisée par Emmanuel Suarez qui traduit et adapte également des romans et des pièces de théâtre classiques et contemporaines. Il a d'ailleurs reçu le Prix SACD radio 2021.