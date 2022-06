Un partenariat entre la SPPF et Yacast

Cet accord va permettre à tout ou partie des associés de la SPPF de disposer en temps réel d’une estimation des droits à rémunération équitable calculés à partir des diffusions de leurs phonogrammes. Yacast dispose d’une technologie qui lui permet d’identifier de façon exhaustive 24h/24h et 7j/7 l’ensemble des diffusions de phonogrammes relevant d’un panel représentatif de radios, de télévisions et de discothèques, au plan national.

De son côté, la SPPF dispose d’une base de données constituée à partir des phonogrammes déclarés à son répertoire et de la valeur unitaire des montants des droits répartis au cours de la période la plus récente.