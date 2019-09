Ainsi, le nouveau site web de NRJ Belgique offre aux internautes un nouveau design, une meilleure expérience de navigation, une grille horaire actualisée en temps réel, des suggestions de contenus plus précises et des nouveaux types de contenus.

À cela s'ajoutent près de 20 webradios différentes pour varier les plaisirs et les replays en podcasts et en vidéos.