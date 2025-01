Un nouveau showcase se prépare au Paris Radio Show

En associant conférences, tables rondes, rencontres, animation et un showcase durant la nocturne, le Paris Radio Show se positionne comme un véritable espace d’échanges entre les professionnels de la radio et ceux de l’industrie musicale. L’événement constitue une opportunité unique de renforcer les collaborations et d’imaginer de nouvelles solutions pour affronter les défis d’un marché en constante évolution.Pour la seconde année consécutive, le Paris Radio Show organisera un nouveau showcase. Après Zaho de Sagazan, Geronimo ou encore Styleto l'an passé, nous recevrons Thomas Larose, Mathilda, Louisa Rose, Mathilda et Diva Faune. Ces artistes se produiront devant les programmateurs mucicaux et le public de La Bellevilloise, le mardi 28 janvier à partir de 21h.