Un nouveau rédacteur en chef national à RCF

RCF a choisi la solution interne pour diriger sa rédaction nationale. Étienne Pépin, 33 ans, directeur depuis 2012 de RCF Alpha à Rennes, l’une des 64 antennes locales du réseau des radios chrétiennes est promu rédacteur en chef national au siège lyonnais. Il prendra ses fonctions le 16 avril, annonce la direction du réseau. Étienne Pépin est un pur jus de RCF : "J’ai commencé en 2005, à Vannes, à RCF et à la Radio de la mer". Trois ans plus tard, il devient directeur de RCF en Berry, à Bourges. Il rejoint Rennes en 2012 et, comme les autres antennes locales, va connaître les évolutions importantes du réseau RCF.