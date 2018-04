Un nouveau podcast natif pour France Culture

Rappelons d'abord que France Culture et la SACD se sont associées en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de Podcasts Natifs de Fiction (doté de 50 000 euros), et ont lancé ensemble pour la première fois un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de séries radiophoniques feuilletonnantes. "L’incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo" est donc le nouveau podcast original de fiction d’Emmanuel Suarez et Sophie-Aude Picon, en association avec la SACD actuellement disponible à l'écoute sur le site web de France Culture sous la forme de 10 épisodes.

Cette série est à l'écoute au casque en son binaural, une expérience immersive qui spatialise le son.