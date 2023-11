Un nouveau numéro de RedTech Magazine à télécharger

Dans cette nouvelle édition de RedTech Magazine, nous vous montrons pourquoi, à l’échelle mondiale, l’avenir de la diffusion audio est opportun. La une présente met en avant un des groupes médiatiques les plus importants du Mexique et son savoir-faire autour de l'utilisation de la technologie pour offrir aux auditeurs une offre médiatique combinée. Dans ce nouveau numéro vous apprendrez également comment l’Inde, l’un des pays les plus peuplés du monde, progresse vers la numérisation, tandis que l’Europe connaît également des changements importants. Au Malawi, une restructuration a ouvert le spectre FM, et au Zimbabwe, les stations communautaires déracinent les perceptions profondément ancrées autour du genre.