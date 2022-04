Un nouveau design et de nouvelles offres pour Hotmix

La nouvelle promesse ? Proposer la meilleure expérience musicale, simplement, selon les goûts et les envies des internautes. À tout moment, quels que soient leur humeur, le rythme de leur journée ou l’ambiance recherchée, Hotmix veut offrir "le meilleur de la musique" et changer la perception de la radio : "une écoute musicale ininterrompue et génératrice d’émotions, soigneusement confectionnée par nos talentueux programmateurs et pour tous les amateurs de musique". Hotmix propose toujours une multitude de radios thématiques et de styles musicaux, au même endroit : Dance, Rock, Lounge, Hiphop, 80, Classical, Latino, Hits, etc.