Un nouveau Champagne FM Live avec Kendji et Styleto

Champagne FM, première radio locale de la région Champagne-Ardenne, s’apprête à enflammer la scène du K de Tinqueux avec un line-up de choix pour son prochain Champagne FM Live. Cet événement musical, prévu pour le mardi 19 novembre, réunira Kendji, célèbre pour ses tubes aux rythmes gypsy pop, et Styleto, une chanteuse à l’énergie débordante. Ce concert gratuit sur invitation promet une ambiance festive et conviviale.

L’équipe de la "Famille Champagne FM" sera présente pour animer la soirée et partager ce moment privilégié avec le public. Les fans de musique sont donc attendus nombreux pour cette soirée qui promet d’être l’un des temps forts de la saison musicale en Champagne-Ardenne de cette fin d'année...