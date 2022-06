Un long été débute sur Mouv'

"Réveil Watt", la matinale de l’été de Mouv’ promet d'être tout en musique, en bons plans et en bonne humeur. Du lundi au vendredi de 7h à 10h, elle sera présentée par Ivoire et Pierre (en juillet) et par Maxence et Marie (en août). Cet été, la matinale promet une sélection des meilleurs mixes de DJ First Mike. Chaque matin, les auditeurs pourront interagir en direct à l’antenne pour jouer avec l’équipe de l’émission.

Cet été, la radio propose "Mouv' Summer Club", du lundi au vendredi, de 18h à 22h, avec Maxence (en juillet) et Muxxa (en août). Les DJs Serom, Game-On, Ayane et Mystykal Kut y mixeront le meilleur du son hip-hop, inspirés par les sélections et dédicaces déposées par les auditeurs sur le compte Snapchat de la chaine @mouvradio ou par téléphone. Les animateurs, DJs et auditeurs composeront ainsi ensemble l’ambiance musicale des débuts de soirées d’été de Mouv’.