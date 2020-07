"Un été en France" : un guide des programmes de Radio France

Les antennes seront ainsi rythmées par des rendez-vous "engagés auprès des acteurs du territoire pour soutenir la reprise partout en France et pour faire rayonner la musique et la culture dans toute sa diversité et soutenir leurs acteurs alors que la majorité des festivals et des grands événements sont annulés et nomades pour (re)découvrir les beautés du territoire alors que beaucoup de Français choisiront de rester dans le pays pour leurs vacances". Des antennes qui mettront en avant la curiosité pour se questionner sur le "monde d’après" et ses enjeux et divertissantes "pour offrir une parenthèse positive tant attendue après des mois de crise et de confinement".