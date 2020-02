Un code promo pour assister aux Radiodays Europe

Dans un peu plus d'un mois se dérouleront les Radiodays Europe au Portugal. La manifestation abordera comme chaque année le futur de la radio avec quelques pointures du secteur et mettra l'accent sur le partage de connaissances entre les leaders d'opinion de l'industrie de la radio et de l'audio en Europe, et au-delà.Vous pouvez actuellement bénéficier d'un tarif préférentiel baptisé "Early Bird". Il vous permettra de bénéficier d'une entrée de 540 euros (+ TVA) en utilisant le code de réduction La Lettre Pro "LIS20PAR" lors de la dernière étape de votre enregistrement sur les site des Radiodays Europe . Ce code, pour bénéficier de ce tarif "Early Bird", n'est valable que jusqu'au 29 février 2020.