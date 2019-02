Un an de loyer à gagner sur Nostalgie Belgique

Quotidiennement, du 18 février au 1mars, Nostalgie organise des visites guidées dans "La maison Nostalgie". Les auditeurs devront reconnaître l’artiste ou le groupe qui se cache dans une des pièces de la maison. La finale aura lieu le lundi 4 mars à 7h45 avec Ingrid et Bruno dans la "Nosta Family". Ils appelleront le vainqueur en direct.En Belgique, Nostalgie obtient une PDM de 15.2% confirmant pour la quatrième fois sa première place en Belgique francophone. Nostalgie reste également la radio la plus puissante en termes d’audience semaine et totale avec 1 405 594 auditeurs, elle est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs. Et avec 994 789 auditeurs, elle est la radio qui rassemble le plus grand nombre d’auditeurs chaque semaine (lire ICI ).