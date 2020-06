Un SwissRadioDay à la fois "digital et compact"

"La situation actuelle n'étant toujours stabilisée et l'évolution incertaine, nous avons décidé de produire notre prochain rendez-vous radiophonique annuel, le jeudi 27 août 2020, sous forme digitale. Les préparatifs sont déjà bien avancés" explique l'équipe organisatrice. "Pour ce SwissRadioDay 2020 inédit, nous présenterons, dans la matinée, une conférence virtuelle de 90 minutes, compacte, avec de nombreux intervenants, animée depuis un studio central. Les sujets et les personnalités qui passionnent notre secteur en Suisse y trouveront sûrement leur place - dans l'intérêt de nous tous".Le détail du programme 2020 sera publié dans les prochaines semaines et avec lui les modalités d'inscriptions sur le site radioday.ch