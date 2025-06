Cap sur les jeunes voix de la radio au SwissRadioDay 2025

L’édition 2025, qui se tiendra au Kaufleuten et en ligne, mise sur la transmission de savoir-faire et sur la création de passerelles entre générations. "Ensemble pour la radio de demain", clament les organisateurs, rappelant que "les jeunes sont les co-créateurs de notre secteur et les voix de demain". Grâce au soutien des partenaires (Swisscom Broadcast, SRG, VSP, RRR, Unikom, Digris, SwissMediaCast, Audion, SUISA, Swissperform et IFPI), la participation reste gratuite pour toutes les radios de Suisse, leurs partenaires et les étudiants en journalisme et médias.

Cette édition sera aussi l’occasion pour les participants d’accéder à un univers passionnant, au plus près des réalités du terrain et des innovations du secteur. Un simple "PRINT-at-HOME-TICKET" garantit l’accès.