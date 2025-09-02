La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 2 Septembre 2025 - 13:25

SwissRadioDay 2025, le replay intégral à voir et à revoir


Le SwissRadioDay, rendez-vous annuel incontournable des professionnels de la radio et de l’audio digital en Suisse, a réuni le 28 août dernier plus de 341 participants au Kaufleuten de Zurich. L’événement, suivi également en ligne par plus de 300 personnes, confirme son rôle central dans le paysage radiophonique helvétique.


Au SwissRadioDay 2025, une table ronde a été consacrée à l’actualité de la plateforme DigiMig, en présence de représentants de la SRG SSR, RRR, VSP, UNIKOM et CORALL © Tobias Stahel Photography.
Au SwissRadioDay 2025, une table ronde a été consacrée à l'actualité de la plateforme DigiMig, en présence de représentants de la SRG SSR, RRR, VSP, UNIKOM et CORALL © Tobias Stahel Photography.

Le SwissRadioDay 2025, organisé le 28 août à Zurich, a de nouveau fédéré les acteurs de la radio et de l’audio digital en Suisse. Plus de 341 participants étaient présents au Kaufleuten et plus de 300 personnes ont suivi les échanges en streaming. Comme chaque année, La Lettre Pro de la Radio était partenaire de l’événement.
Le replay intégral reste accessible en ligne, permettant à l’ensemble des professionnels de revoir les interventions et de prolonger les discussions stratégiques autour de l’avenir de la radio et de l’audio digital.
Le replay du SwissRadioDay est disponible ICI.

Plus de 341 participants se sont retrouvés au Kaufleuten de Zurich pour le SwissRadioDay 2025, rejoints par plus de 300 personnes en ligne via le streaming. © Tobias Stahel Photography.
Plus de 341 participants se sont retrouvés au Kaufleuten de Zurich pour le SwissRadioDay 2025, rejoints par plus de 300 personnes en ligne via le streaming. © Tobias Stahel Photography.

Tags : Mediapulse, Philippe Zahno, replay, RRR, Suisse, SwissRadioDay



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


