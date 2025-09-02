SwissRadioDay 2025, le replay intégral à voir et à revoir

Au SwissRadioDay 2025, une table ronde a été consacrée à l’actualité de la plateforme DigiMig, en présence de représentants de la SRG SSR, RRR, VSP, UNIKOM et CORALL © Tobias Stahel Photography.
Le SwissRadioDay 2025, organisé le 28 août à Zurich, a de nouveau fédéré les acteurs de la radio et de l’audio digital en Suisse. Plus de 341 participants étaient présents au Kaufleuten et plus de 300 personnes ont suivi les échanges en streaming. Comme chaque année, La Lettre Pro de la Radio était partenaire de l’événement.
Le replay intégral reste accessible en ligne, permettant à l’ensemble des professionnels de revoir les interventions et de prolonger les discussions stratégiques autour de l’avenir de la radio et de l’audio digital.
Le replay du SwissRadioDay est disponible ICI.
