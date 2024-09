Un "Live Alouette Showcase" avec Pierre Garnier à Cholet

Trois-cents auditeurs privilégiés assisteront à un concert privé de Pierre Garnier. Ce "Live Alouette Showcase" permettra aux auditeurs d’être au plus près de l’artiste pour un moment d’échange et de partage dans un lieu convivial. Les invitations pour cet événement gratuit sont à gagner en écoutant Alouette.

Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2024, est l’une des révélations artistiques de cette année. Son premier album, "Chaque seconde" a déjà rencontré un franc succès, porté par des titres phares comme "Ceux qu’on était" et "Nous on sait". Dès janvier 2025, il se produira sur scène dans les villes des régions couvertes par Alouette : Nantes, Le Mans, Rennes, Limoges…