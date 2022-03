Ukraine : les radios européennes accentuent leurs efforts

Les membres de l'UER fournissent également des informations fiables à des publics qui comprennent des auditeurs et des téléspectateurs en Ukraine et à plus d'un million de réfugiés qui ont fui le pays. Dans le cadre des opérations de résilience, les radiodiffuseurs utilisent aussi des fréquences supplémentaires sur ondes courtes pour diffuser des bulletins d'information en Ukraine et dans certaines parties de la Russie, tandis qu'un nombre croissant de membres intègrent les flux radio et vidéo de l'UA:PBC dans leurs services en ligne pour atteindre les citoyens déplacés et les Ukrainiens vivant à l'étranger.