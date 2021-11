Tumult : les auditeurs offrent des oeufs d'or aux podcasteurs

"Une de nos ambitions est d'offrir aux podcasteurs des moyens pour valoriser leur travail grâce à leur communauté. Grâce aux œufs d'or, tous les podcasteurs peuvent recevoir des soutiens de leurs auditeurs, très simplement" explique Emmanuelle Champy, cofondatrice de Tumult. Sur Tumult, offrir un œuf d’or à un podcasteur, c’est l e soutenir financièrement (1 oeuf d’or = 1 euro), envoyer une réaction d'or dans la Chatroom, et (très bientôt) entrer dans le classement de ses supporters. Le bouton "œuf d’or" est toujours présent dans la Chatroom et fait partie de l’expérience d’écoute. Lorsqu’un auditeur vit une belle émotion, il n’a qu’à cliquer pour distribuer un œuf d’or. Tous les podcasteurs peuvent être soutenus sur Tumult, sans minimum d’audience et sans travail supplémentaire.