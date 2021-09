Truffaut : un podcast pour les amoureux de la nature

En proposant ce nouveau format de partage et de transmission, Truffaut veut s’adapter à la mutation des tendances toujours plus proches de la nature, du végétal et des nouveaux modes de vie "à la demande". "L’envie de vivant et de bien-être chez soi s’est encore accentuée en 2021 et fait émerger de nouvelles typologies de clients plus jeunes en quête de nouveaux contenus mobiles. Truffaut poursuit sa mission de connecter les Hommes à la nature et à la vie en transmettant encore et toujours la passion du végétal" explique l'entreprise.

À écouter sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et le site truffaut.com...