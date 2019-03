Troisième édition du Prix RFI Instrumental

Les candidats sont invités à monter une vidéo (composée de 2 sujets d’actualité, d’une durée d’environ 4 minutes 30) avec les musiques issues de RFI Instrumental (plus de 2 500 musiques originales, du monde entier). Ce concours laisse également place à la création musicale, chaque candidat sélectionné pourra composer une musique de sa création pour le montage vidéo. Les candidats doivent s’inscrire avant le vendredi 22 mars sur le site de RFI Instrumental . Les finalistes, sélectionnés sur dossier, recevront ensuite la vidéo qu’ils devront monter avant le vendredi 19 avril 2019. Le jury, composé de professionnels de la production audiovisuelle et de montage de musique à l’image, fera connaître en juin 2019 les noms du lauréat et des finalistes.