Trois radios locales ICI interrogent les Normands sur leur région

Depuis ce mercredi 5 novembre, les auditeurs des trois radios locales ICI en Normandie peuvent participer à une grande enquête citoyenne consacrée à leur région. L’opération, menée avec Make.org et France 3 Normandie, s’inscrit dans la mission de proximité du réseau ICI, média de référence pour la vie locale et la participation citoyenne.

L’enquête porte sur une question unique : "Identité, cadre de vie, bien-vivre : quels atouts et richesses faut-il développer pour que la Normandie rayonne davantage ?". Les Normands sont invités à formuler leurs propositions et à réagir à celles des autres. Chaque idée est soumise au vote du public, créant une chambre d’écho citoyenne où les priorités émergent par le nombre de participations.