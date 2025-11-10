Trois radios locales ICI interrogent les Normands sur leur région

Vous aimerez aussi
Depuis ce mercredi 5 novembre, les auditeurs des trois radios locales ICI en Normandie peuvent participer à une grande enquête citoyenne consacrée à leur région. L’opération, menée avec Make.org et France 3 Normandie, s’inscrit dans la mission de proximité du réseau ICI, média de référence pour la vie locale et la participation citoyenne.
L’enquête porte sur une question unique : "Identité, cadre de vie, bien-vivre : quels atouts et richesses faut-il développer pour que la Normandie rayonne davantage ?". Les Normands sont invités à formuler leurs propositions et à réagir à celles des autres. Chaque idée est soumise au vote du public, créant une chambre d’écho citoyenne où les priorités émergent par le nombre de participations.
Une consultation ouverte jusqu’au 4 janvier 2026
Cette enquête en ligne marque une étape symbolique : l’année 2026 célébrera les dix ans de la réunification de la Normandie. Les résultats permettront de mettre en lumière la perception qu’ont les habitants de leur région (attachement à la terre, aux savoir-faire, aux paysages et à la culture) tout en identifiant les leviers de son rayonnement futur.
Les propositions recueillies seront analysées par Make.org à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle qui garantit la fiabilité statistique des résultats. Les contributions seront ensuite classées et regroupées par thèmes selon leur niveau d’adhésion. Cette démarche collaborative doit nourrir une réflexion commune autour du cadre de vie, du patrimoine et du développement normand.
Un appel à contribution citoyenne via les antennes et le digital
Les radios ICI assurent la promotion de l’enquête sur leurs antennes, leurs sites et leurs réseaux sociaux. Cette stratégie croisée entre radio et numérique illustre la complémentarité des supports et l’ancrage territorial du média. Les auditeurs peuvent participer jusqu’au 4 janvier 2026 sur grandeconsultationnormande.make.org.