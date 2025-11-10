La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 10 Novembre 2025 - 15:20

Trois radios locales ICI interrogent les Normands sur leur région


Les trois radios locales du réseau local de Radio France (ICI Normandie (Calvados/Orne), ICI Normandie (Seine-Maritime/Eure) et ICI Cotentin) ont lancé le 5 novembre une grande enquête régionale en partenariat avec Make.org et France 3 Normandie. Objectif : recueillir la parole des habitants pour imaginer la Normandie de demain, à l’approche des dix ans de sa réunification.


Trois radios locales ICI interrogent les Normands sur leur région

Depuis ce mercredi 5 novembre, les auditeurs des trois radios locales ICI en Normandie peuvent participer à une grande enquête citoyenne consacrée à leur région. L’opération, menée avec Make.org et France 3 Normandie, s’inscrit dans la mission de proximité du réseau ICI, média de référence pour la vie locale et la participation citoyenne.
L’enquête porte sur une question unique : "Identité, cadre de vie, bien-vivre : quels atouts et richesses faut-il développer pour que la Normandie rayonne davantage ?". Les Normands sont invités à formuler leurs propositions et à réagir à celles des autres. Chaque idée est soumise au vote du public, créant une chambre d’écho citoyenne où les priorités émergent par le nombre de participations.

Une consultation ouverte jusqu’au 4 janvier 2026

Cette enquête en ligne marque une étape symbolique : l’année 2026 célébrera les dix ans de la réunification de la Normandie. Les résultats permettront de mettre en lumière la perception qu’ont les habitants de leur région (attachement à la terre, aux savoir-faire, aux paysages et à la culture) tout en identifiant les leviers de son rayonnement futur.
Les propositions recueillies seront analysées par Make.org à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle qui garantit la fiabilité statistique des résultats. Les contributions seront ensuite classées et regroupées par thèmes selon leur niveau d’adhésion. Cette démarche collaborative doit nourrir une réflexion commune autour du cadre de vie, du patrimoine et du développement normand.

Un appel à contribution citoyenne via les antennes et le digital

Les radios ICI assurent la promotion de l’enquête sur leurs antennes, leurs sites et leurs réseaux sociaux. Cette stratégie croisée entre radio et numérique illustre la complémentarité des supports et l’ancrage territorial du média. Les auditeurs peuvent participer jusqu’au 4 janvier 2026 sur grandeconsultationnormande.make.org.

Tags : Ici Cotentin, Ici Normandie, Normandie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


