Quand la météo de Ici Normandie rapproche deux auditeurs

-
Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne
-
Ici, 44 radios locales mobilisées pour une nouvelle saison
-
"Ici Live" à La Ciotat : un rendez-vous radio pour lancer la saison
-
Le FIL 2025 rassemble plus de 30 médias locaux pour penser l’avenir de l’info
-
Radio France, la grève illimitée débute ce 25 août
Ici Normandie, qui a succédé à France Bleu, conserve une mission essentielle de proximité à travers ses programmes et sa présence numérique. Sur la page Facebook de la station, où sont régulièrement publiées prévisions et observations météo, Géraldine et Thierry ont entamé un dialogue dès 2020 autour des commentaires liés au temps qu’il fait. De simples échanges de salutations sont devenus, au fil du temps, des messages plus personnels.
Ce témoignage montre que les réseaux sociaux associés à une antenne locale ne se limitent pas à la diffusion de contenus. Ils deviennent un espace d’interactions entre auditeurs, prolongeant la mission de lien social traditionnellement incarnée par la radio. Pour ICI Normandie, comme pour d’autres antennes locales, ces interactions renforcent l’engagement et fidélisent une communauté active.
Le parcours de Géraldine et Thierry, qui échangent désormais en dehors des plateformes numériques de la station, témoigne de l’impact concret de la présence digitale des radios locales. La station a permis, par la simple mise en ligne de contenus météo, de créer un espace où des auditeurs peuvent se rencontrer, partager et prolonger leur écoute par une interaction quotidienne.
Cette histoire illustre une dimension essentielle de la radio : la proximité. Elle montre aussi que cette valeur se décline désormais à travers des canaux hybrides, entre antenne FM et réseaux sociaux...