La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 11 Septembre 2025 - 07:45

Quand la météo de Ici Normandie rapproche deux auditeurs


Notez


La page Facebook de Ici Normandie a récemment été le théâtre d’une histoire insolite : deux auditeurs fidèles, Géraldine et Thierry, se sont rencontrés en échangeant sur la météo postée par la station. Ce cas illustre la capacité des radios locales à prolonger leur lien de proximité avec les auditeurs via les réseaux sociaux et l’interaction digitale.


Géraldine et Thierry, deux fidèles auditeurs de Ici Normandie, désormais amoureux à la page Facebook de la radio. Leur histoire illustre la capacité des radios locales à créer du lien grâce à leurs communautés numériques.
Géraldine et Thierry, deux fidèles auditeurs de Ici Normandie, désormais amoureux à la page Facebook de la radio. Leur histoire illustre la capacité des radios locales à créer du lien grâce à leurs communautés numériques.

Vous aimerez aussi

Ici Normandie, qui a succédé à France Bleu, conserve une mission essentielle de proximité à travers ses programmes et sa présence numérique. Sur la page Facebook de la station, où sont régulièrement publiées prévisions et observations météo, Géraldine et Thierry ont entamé un dialogue dès 2020 autour des commentaires liés au temps qu’il fait. De simples échanges de salutations sont devenus, au fil du temps, des messages plus personnels. 
Ce témoignage montre que les réseaux sociaux associés à une antenne locale ne se limitent pas à la diffusion de contenus. Ils deviennent un espace d’interactions entre auditeurs, prolongeant la mission de lien social traditionnellement incarnée par la radio. Pour ICI Normandie, comme pour d’autres antennes locales, ces interactions renforcent l’engagement et fidélisent une communauté active.


Le parcours de Géraldine et Thierry, qui échangent désormais en dehors des plateformes numériques de la station, témoigne de l’impact concret de la présence digitale des radios locales. La station a permis, par la simple mise en ligne de contenus météo, de créer un espace où des auditeurs peuvent se rencontrer, partager et prolonger leur écoute par une interaction quotidienne.
Cette histoire illustre une dimension essentielle de la radio : la proximité. Elle montre aussi que cette valeur se décline désormais à travers des canaux hybrides, entre antenne FM et réseaux sociaux...


Tags : auditeurs, Facebook, Ici, Ici Normandie, météo



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 10 Septembre 2025 - 08:35 Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne

Mardi 9 Septembre 2025 - 06:55 Un ancrage périgourdin renforcé pour Happy Radio €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication