Quand la météo de Ici Normandie rapproche deux auditeurs

Ici Normandie, qui a succédé à France Bleu, conserve une mission essentielle de proximité à travers ses programmes et sa présence numérique. Sur la page Facebook de la station, où sont régulièrement publiées prévisions et observations météo, Géraldine et Thierry ont entamé un dialogue dès 2020 autour des commentaires liés au temps qu’il fait. De simples échanges de salutations sont devenus, au fil du temps, des messages plus personnels.

Ce témoignage montre que les réseaux sociaux associés à une antenne locale ne se limitent pas à la diffusion de contenus. Ils deviennent un espace d’interactions entre auditeurs, prolongeant la mission de lien social traditionnellement incarnée par la radio. Pour ICI Normandie, comme pour d’autres antennes locales, ces interactions renforcent l’engagement et fidélisent une communauté active.

