Jeudi 25 Septembre 2025 - 07:50

Ici Normandie installe son studio et sa scène musicale à la Foire de Caen


ici Normandie est une nouvelle fois radio officielle de la Foire Internationale de Caen. Pour l’édition 2025, consacrée au Millénaire de Caen, la radio régionale déploie un dispositif audio et événementiel avec studio, scène musicale et animations.


Ici Normandie propose un dispositif spécifique avec un stand au coeur du Hall 3 et une scène musicale près du pôle gastronomie. Des invités de prestige sont à retrouver sur les espaces Ici Normandie tout au long de cette édition 2025.
Au programme : émissions, invités, photobooth, jeux concours, soirées festives et moments de partage avec les équipes de la radio. Les auditeurs auront également la chance de croiser des artistes et personnalités normandes : Chaunu pour des caricatures et dédicaces, l’émission spéciale "Allo Malherbe" avec Maxime d’Ornano ou encore Jordan Allais, Capitaine des Vikings du Caen Handball lors d’un atelier radio avec de jeunes joueurs.

 


Côté scène, les auditeurs ont aussi rendez-vous pour des soirées festives et musicales avec les voix de Ici Normandie et notamment lors d'un truck-karaoké de Nicolas Raison, des blind-tests géants animés par Mukiz et un karaoké-concert unique et interactif avec Le Scuik…

Tags : Caen, délocalisation, Ici, Ici Normandie, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


