Ici Normandie installe son studio et sa scène musicale à la Foire de Caen

Ici Normandie propose un dispositif spécifique avec un stand au coeur du Hall 3 et une scène musicale près du pôle gastronomie. Des invités de prestige sont à retrouver sur les espaces Ici Normandie tout au long de cette édition 2025.

Au programme : émissions, invités, photobooth, jeux concours, soirées festives et moments de partage avec les équipes de la radio. Les auditeurs auront également la chance de croiser des artistes et personnalités normandes : Chaunu pour des caricatures et dédicaces, l’émission spéciale "Allo Malherbe" avec Maxime d’Ornano ou encore Jordan Allais, Capitaine des Vikings du Caen Handball lors d’un atelier radio avec de jeunes joueurs.