Trois décrochages locaux pour la Radio d’Autoroute Sanef 107.7

Les trois réseaux concernés sont l’axe Ouest, qui dessert, entre autres, les villes de Rouen, Le Havre, Caen jusqu’au littoral Normand et celui des Côtes-d’Armor via l’A13, l’A14 et l’A29 Ouest, l'’axe Nord, pour les usagers des axes Paris-CDG-Lille-Bruxelles, Paris-Côte d’Opale et Paris-Baie de Somme via l’A1, l’A2, l’A16, l’A26 Nord et l’A29 Est ainsi que l’axe Est, qui a pour destination Strasbourg au départ de Paris en passant par Reims, Nancy, Metz via l’A4, et qui permet de rejoindre Troyes via l’A26. "Ces trois décrochages locaux, commercialisés par Ketil Media, sont une opportunité pour les annonceurs qui pourront communiquer auprès de consommateurs se rendant sur leurs lieux d’implantation" explique la régie qui veut toucher d’une part, les cibles professionnelles en semaine avec le "Pack Semaine", et, d’autre part, les cibles familiales lors des week-ends et vacances avec le "Pack Week-End".