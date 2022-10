Triton Digital dévoile la nouvelle plateforme publicitaire

Cela devrait simplifier les flux de travail des éditeurs et permettre des opportunités de revenus ainsi qu'une meilleure expérience d'écoute. En tant que plateforme pilotée par une API, les éditeurs peuvent choisir de tout contrôler via cette API ou l'interface utilisateur tirant ainsi parti des capacités améliorées de TAP, le nom de cette plateforme.

"Notre portefeuille inégalé de technologies publicitaires audio aide les éditeurs à gérer et à monétiser le contenu plus efficacement" a déclaré Benjamin Masse, directeur des produits chez Triton Digital. "TAP offre une expérience fluide tout au long du cycle de vie de la campagne publicitaire audio afin de mieux diffuser des créations publicitaires personnalisées qui améliorent non seulement l'expérience d'écoute, mais aussi les résultats d'une organisation".