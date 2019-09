Tribune - Pourquoi les radios régionales doivent-elles se lancer dans le podcast ?

Le podcast, de par sa diffusion web, permet l’hyper spécialisation et permet de se présenter en tant que spécialiste sur des domaines en marge du positionnement de sa marque : par exemple : une émission sur l’automobile en partenariat avec des concessionnaires de sa région Une mode : disons-le, le mot podcast est dans toutes les bouches et il est important de se tester et de se positionner dans le cas où le format exploserait répondre à la concurrence : les groupes de presse ont ou sont en train de lancer leur podcast. En arrivant sur le web dans les années 2000, les radios sont venues marcher sur les platebandes de la presse. Désormais, c’est à la presse de s’attaquer à la radio. J’entends régulièrement en me déplaçant dans les radios des freins à se lancer dans le podcasts, ils peuvent être d’ordre financier (pas de rentabilité) ou d’ordre humain (pas de temps à ça, je priorise la radio). En réalité, ces freins sont très souvent (mais pas toujours) de bonnes excuses.



En effet, le podcast ne consomme que peu de moyens car niveau technique, les radios sont toutes équipées. Le problème concerne le temps, cependant, je suis certain que dans chaque équipe radio les journalistes et les animateurs sont prêts à prendre un peu de leur temps… professionnel… à parler d’un sujet qui leur tient à coeur. Forcément, si le podcast que vous leur proposez/imposez traite d’une thématique qui les intéresse peu, ils vont être réfractaires. Si vous proposez un podcasts en rapport avec une passion, un intérêt du journaliste, celui-ci sera plus conciliant pour réorganiser, un peu, son emploi du temps.