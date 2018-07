Toute l'actualité africaine de la radio

Fondateur et organisateur du Salon de la Radio depuis 2003, du magazine mensuel La Lettre Pro de la Radio depuis 2011 et du site d'actualités lalettre.pro depuis 2014, les Éditions HF sont mandatées par MediaPhil Afrique pour l’accompagner dans la mise en place d'outils professionnels en direction des radios de l'Afrique de l'Ouest dans l'objectif de tendre vers une professionnalisation des acteurs de la radio et à la formation complémentaire nécessaire pour optimiser la productivité. C'est ainsi qu'est né AfriqueActu.radio qui propose un fil complet d'actualité de la radio en Afrique à l'image du site lalettre.pro N'hésitez pas à l'ajouter aux favoris de votre navigateur. Une page Facebook dédiée est également en ligne.