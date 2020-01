Tout savoir sur le podcast natif

Avec un nombre croissant d'utilisateurs et des usages réguliers, le podcast natif rencontre son public. Pour autant, les freins sont encore nombreux pour faire adopter cette nouvelle forme de narration au plus grand nombre : interfaces, disponibilité et richesse des contenus… l’offre se structure pour offrir une meilleure expérience aux audiences.

2020 sera-t-elle l'nnée de l’accélération ? Quels freins lever et quelles attentes pour passer d'un format de niche à un usage généralisé ?

Quelques éléments de réponses sont dévoilés dans cette étude résenté au Salon de la Radio et de l'Audio Digital par Delphine Le Loarer (responsable marketing Insight, experte Audio chez Prisma Media Solutions) et Isabelle, Trévilly (directrice du pôle média et digital à l'IFOP).