Toulouse : le programme du RadioTour en vidéo

Ce jeudi 5 octobre, cette nouvelle étape du RadioTour s'installera au Novotel Toulouse Centre Wilson (15 place Wilson) pour une journée complète à partir de 08h30. Comme le veut la tradition, cette étape débutera par un panorama de l'offre radiophonique en Occitanie et par un tour d'horizon des audiences à et autour de Toulouse. Rappelons que ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer des conférences et des tables rondes. Elles sont gratuites et ouvertes à toutes les radios du territoire concerné.