Toulouse accueille les premières Rencontres Podcastiques

"On a voulu créer un événement régulier où on peut se rencontrer mais aussi échanger sur la manière dont chacun construit ses podcasts. On a tendance à faire nos podcasts dans nos coins, parfois en vase clos, alors qu'il y a plein de techniques dont on peut s'inspirer. Pour les connaitre, il faut se rencontrer, et c'est sympa de le faire autour d'un verre et du témoignage d'un invité" a indiqué Nicolas Parodi. “Ces rendez-vous s'adressent à ceux qui ont déjà un podcast ou qui veulent en créer, et à tous les passionnés de l'audio en général. Nos invités viennent d'horizons différents, justement parce qu'on veut aller voir ce qui se passe au-delà du podcast, pour s’en inspirer. Quand on débute dans le podcast, et même après, on se pose beaucoup de questions et on est souvent seul pour y répondre, l’idée est de créer un lieu pour ne plus l’être. Et en plus, ça montre que tout ne se passe pas qu'à Paris" juge Anastasia De Santis.