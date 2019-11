Toulouse FM partenaire officiel des festivités de Noël de Toulouse

Ce vendredi 22 novembre, le village de Noël a ouvert ses portes sur la place du Capitole à Toulouse et accueiller ales Toulousaines et les Toulousains jusqu’au jeudi 26 décembre. Le point d’orgue de ce événement est "La piste aux étoiles du Père Noël" situé au Square du Général de Gaulle avec la maison du Père Noël et des contes de Noël projeté en vidéo sur la façade du donjon du Capitole… C’est aussi bien d’autres animations aux quatre coins de Toulouse.

Tous les jours l'équipe de Toulouse FM est présente sur place et en direct du studio Toulouse FM, de 15h à 19h. Avec, forcément, de nombreuses surprises pour les auditeurs...