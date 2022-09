Toulouse FM fait des loopings dans le ciel de Toulouse

Depuis l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes, en compagnie de Cédric pilote de la société SkyVibes, Léo a décollé pour une session de loopings, vrilles et autres figures dans le ciel toulousain. Une expérience que la station a partagé tout au long de la matinée sur son antenne mais également en images sur ses réseaux sociaux. Après avoir fait vivre ces sensations à ses auditeurs, Toulouse FM a décidé d’en faire profiter l’un d’entre eux qui pourra lui aussi vivre cette expérience dans quelques jours.

Une bonne dose d’adrénaline à la veille du meeting aérien "Des Étoiles des ailes", le 2e plus grand de France, qui s'est déroulé ce week-end et dont Toulouse FM était partenaire. Deux jours d’émissions en direct ont été réalisés aux côtés notamment des pilotes de la Patrouille de France.