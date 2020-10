Total Remote - Faire de la radio en nomade avec une qualité studio

"Il s’agit d’appareils qui s’apparentent à des téléphones dédiés au broadcast", détaille Yann Vonarburg, directeur général d’AETA. "Selon les modèles, ils sont équipés d’une ou plusieurs entrées (casques, micros en XLR et lignes) et de fonctions de mixage plus ou moins avancées", ajoute-t-il. Qu’ils soient ScoopFone, Scoopy ou ScoopTeam, la plupart sont connectables au réseau RNIS. Hormis le ScoopFone HD, les autres modèles peuvent être connectés au réseau 4G, en Wi-Fi et au travers d’une box au réseau ADSL.

Voilà pour le hardware. Côté software, les entreprises comme AETA ont développé des applications qui permettent tantôt de faire de la radio à distance, comme avec l'eScoopFone, tantôt de prendre la main sur les matériels. C’est le cas avec l’application Remote Access. Un technicien peut, à distance, gérer le niveau des micros aussi bien que la qualité du son et de la transmission.

"La vraie difficulté est la sécurisation de la qualité des connexions, plus que le déploiement des solutions." Yann Vonarburg