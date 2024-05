"Ton Bac de français avec Anissa" : un podcast Europe 1 pour réviser

Chaque semaine, les auditeurs peuvent écouter et découvrir trois nouveaux épisodes du podcast. Chaque épisode explore une œuvre littéraire emblématique, allant de "Manon Lescaut" de l'Abbé Prévost à "Cyrano de Bergerac" d'Edmond Rostand, en passant par "Gargantua" de Rabelais, "La Peau de Chagrin" de Balzac, et même la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" d'Olympe de Gouges. Ces récits éducatifs revisitent l’auteur et le contexte historique de l’œuvre, tout en proposant un résumé captivant de l’histoire et de ses personnages ; un format parfait pour réviser l’épreuve de français de manière ludique.vGrâce à ce podcast, les candidats au bac de français auront toutes les clés pour bien comprendre les œuvres et assimiler les points principaux, tout en suscitant l’envie de lire ou de relire le livre à la fin de chaque épisode.