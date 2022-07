Tiffany Bonvoisin à la matinale de Chérie FM

Pour cette nouvelle saison, Tiffany Bonvoisin, animatrice de talent, rejoint Alexandre Devoise pour animer la matinale de Chérie FM.

"Dès le réveil, ce nouveau duo d’animateurs accompagnera les auditeurs tous les jours avec la plus belle musique. Cette matinale garantit un réveil riche en musique, bonne humeur et tout en émotion !" annonce un communiqué.

Tous les matins à 7h20 et 8h20, les auditeurs pourront gagner jusqu'à 10 000 euros cash avec "Le jeu du Jackpot". "Les Chéries Kids" seront également de retour et répondront avec leur spontanéité aux questions des animateurs sur l’actualité.