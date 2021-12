Tieline : un eBook sur la distribution audio sur IP

Cet eBook de Tieline examine comment l’infrastructure de contribution et de distribution audio IP s’adapte au nouveau paysage de la radiodiffusion. Il détaille comment les dernières solutions matérielles et logicielles de studio sont intégrées dans les conceptions de studio existantes et futures. Il explore également l’importance de la fonctionnalité de contrôle à distance pour prendre en charge les flux de travail REMI (Remote Integration). "Nous nous efforçons d’innover en permanence et de construire ensemble l’avenir de la radiodiffusion. Nous avons consulté un grand nombre de personnes pour élaborer cet eBook et nous espérons que les informations qu’il contient vous seront utiles" souligne l'entreprise Tieline".L'eBook est téléchargeable (en français) ICI