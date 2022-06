"The Innovators" : le premier hors-série de RedTech

Dans un passé relativement récent, les innovations technologiques - à la fois spectaculaires et progressives - ont renforcé la gamme et la qualité de nos produits et services dans un environnement opérationnel familier. À l'heure actuelle, cet environnement est inexploré, avec de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies - pas les nôtres - et de nouvelles règles. Par conséquent, nos innovateurs doivent se projeter vers un avenir incertain.Dans ce premier hors-série de RedTech, nous mettons en avant ce qui se fait de mieux dans notre secteur et la manière dont les progrès contribuent à assurer la solidité de la radio dans les années à venir.Un hors-série de l'équipe de RedTech à télécharger ICI